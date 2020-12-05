طاجيكستان تدين جريمة اغتيال الشهيد فخري زادة

و وفق بيان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في دوشنبة، فقد اكدت وزارة الخارجية الطاجيكية في مذكرتها الرسمية : ان جمهورية طاجيكستان تدين العمل الارهابي الذي ادى الى استشهاد محسن فخري زادة.

واعربت "دوشنبة" لـ "طهران" عن تعاطفها العميق مع الشعب الايراني واسرة الشهيد فخري زادة.

واقدمت عناصر ارهابیة مسلحه عصر الجمعة (27 تشرين الثاني / نوفمبر)، علی نصب كمين في طريق السيارة التي كانت تقلّ رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع "محسن فخري زادة"، في منطقة آبسرد التابعة لمدينة دماوند شرقی العاصمة طهران؛ في عملية ارهابية مسلحة ادت الى استشهاد هذا العالم الايراني البارز.

انتهى ** ح ع

