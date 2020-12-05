9 رياضيين يمثلون إيران في نهائيات بطولة العالم للبومسي

وتقام حاليا بطولة العالم الافتراضية للتایکواندو بمشاركة 401 لاعب ولاعبة من 79 دولة في صنفي البومسي المعتمد والإبداعي.

واتيحت المشاركة في البطولة لأعضاء المنتخبات الوطنية للدول فقط حيث تقام المسابقات في صنف البومسي المعتمد في الفئات العمرية من 18 إلى 30 عاما، ومن 31 إلى 40 عاما، ومن 41 إلى 50 عاما، ومن 51 إلى 60 عاما، ومن 61 إلى 65 عاما، والفئة العمرية ما فوق الـ65 عاما، فيما تجري المسابقات في صنف البومسي الإبداعي في الفئات العمرية فوق 17 عاما.

ويتم غدا (الأحد) الإعلان عن نتائج المسابقات في صنف البومسي الإبداعي الذي يمثل فيه إيران في فئة الرجال، كوروش بختيار، وراضية حسن لو في فئة السيدات.

وتأهل الى النهائيات كل من مرجان سلحشوري، ونسترن ملكي، ونرجس شريفي، وسكينة هوشنكي ماه في فئة السيدات، واميررضا مهربان، وحميد نظري، ومحمدتقي حاتمي، ونادر خدامرادي، وهدايت آريان فر في فئة الرجال.

وفقًا للجدول الزمني المحدد والمعلن عنه مسبقا من قبل الاتحاد العالمي للتايكوندو، تقام المنافسات النهائية في صنف البومسي المعتمد (في كل يوم في فئتين عمريتين) خلال الفترة من 7 إلى 12 ديسمبر الحالي وتبث على الهواء مباشرة.

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