السفير الايراني في اليمن ينتقد استمرار إغلاق مطار صنعاء

وفي تغريدة كتبها على موقع "تويتر" كتب ايرلو مساء السبت: ان الشعب اليمني يعاني كثيرا بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي. فهنالك آلاف المرضى ذوي الاوضاع الصحية المتدهورة بحاجة الى السفر للعلاج. وهناك آلاف المهاجرين (اليمنيين) الراغبين بالعودة الى الوطن والى عوائلهم.

وتساءل السفير الايراني: متى يصحو ضمير الانسان من نومه؟.

ويتعرض مطار صنعاء الدولي للحصار والاغلاق منذ بدء هجمات تحالف العدوان السعودي منذ العام 2016، وكان هذا المطار احد طرق ارسال المساعدات الغذائية والدوائية الى الشعب اليمني.

وتعرض المطار كذلك للعديد من الهجمات الجوية لتحالف العدوان السعودي.

انتهى ** 2342