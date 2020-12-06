التوقيع على مذكرة تفاهم بين جامعتي حكيم الايرانية وتورين الايطالية

وقال الدكتور " علي اصغر مولوي " اليوم الاحد لمراسل ارنا ان الهدف من التوقيع على مذكرة التفاهم مع جامعة تورين الايطالية هو ايجاد مجالات للتعاون التعليمي والبحثي وخاصة في مجال الفيزياء الطبية.

واضاف مولوي : ان التعاون العلمي والبحثي المشترك وتبادل الأساتذة والباحثين والطلاب والاستخدام المشترك للمختبرات ومعاهد البحث والمكتبات ومشاركة الطرفين في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات العلمية هي بعضا من بنود المذكرة.

وتابع رئيس جامعة حكيم الايرانية: لزيادة التبادل العلمي الدولي، وقعت جامعة حكيم مذكرات تفاهم مع جامعات عالمية مختلفة، منها ليون وباريس الفرنسيتان وتورين الايطالية وهرات الافغانية وجامعة إقليم كردستان العراق.

وتقع جامعة حكيم الايرانية في مدينة سبزوار ( شرق ايران) ويدرس فيها مايقارب 9 الاف طالب في 139 فرع علمي.

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