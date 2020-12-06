الباحثون في جامعة أمير كبير يبدعون طريقة لخفض درجة حرارة بطاريات الكمبيوتر المحمول

وافادت لجنة تطوير تقنية النانو اليوم الاحد بانه يستخدم هذا المنتج في صناعة البناء والمنسوجات والبوليمرات وتغليف المواد الغذائية والخلايا الشمسية وحتى بطاريات الكمبيوتر المحمول .

وتم في هذه الدراسة تصنيع مركب من مواد مرحلية تحتوي على جسيمات نانوية من أكسيد الحديد مثبتة على ألياف البوليستر من أجل إدارة وتخزين الطاقة الحرارية على أساس طريقة فعالة من حيث التكلفة كما انها تقضي على عيوب مواد الطور العضوية (مواد يتم استخدامها لتخزين الطاقة الحرارية).

وقال عضو هيئة التدريس والأستاذ بكلية هندسة النسيج بجامعة أمير كبير مجيد منتظر عن الحاجة لتنفيذ هذا المشروع: "اليوم ، يعد عدم الاعتماد على الوقود الأحفورية واستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الحرارية من بين القضايا المهمة في العالم".

وأضاف: "من الممكن تخزين وإدارة الطاقة الحرارية من خلال مواد متغيرة الطور قادرة على تخزين أو إطلاق الحرارة في تغيير المرحلة" وتعتمد هذه المواد بشكل أساسي على المركبات العضوية وتغير الطور السائل والصلب ، والتي تواجه مشكلتين رئيسيتين تتعلقان بالتوصيل الحراري المنخفض.

وأكد منتظر: "من بين التطبيقات الأخرى لهذه المركبات صناعات النسيج والبوليمرات وتغليف المواد الغذائية والخلايا الشمسية وحتى بطاريات الكمبيوتر المحمول. وبالتالي ، باستخدام هذه المركبات ، يمكن إدارة الطاقة الحرارية ويمكن الحصول على درجة الحرارة المرغوبة لتطبيق معين".

وتابع: "على سبيل المثال ، يمكن استخدامها كغطاء حول بطارية الكمبيوتر المحمول لامتصاص الحرارة عند ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي تقليل درجة حرارة البطارية لتبقى عند المستوى المرغوب".

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