طهران..عقد المؤتمر الدولي التاسع لعلم الأعصاب عبر الفضاء الافتراضي

واعلن رئيس للمؤتمر الدكتور محمد تقي جغتاي، اليوم الأحد عن مشارکة نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين الرائدين في مجال علم الأعصاب وطلاب الدكتوراة والدراسات العليا لبحث التطورات العلمية في تكنولوجيا الأعصاب، وتعزيز المعرفة العلمية حولها وذلك برعاية "جمعية علم الأعصاب الإيرانية"، و"جامعة إيران للعلوم الطبية والخدمات الصحیة"، و"وجامعة كرمان للعلوم الطبية".

وأضاف الدکتور جغتای : یعتبر الموتمر أكبر تجمع لعلماء الأعصاب والتخصصات الأساسية ذات الصلة بعلم الاعصاب منها الهندسة والعلوم الإنسانية والفنون والمجالات متعددة التخصصات، موکدا ان الاجتماع یهدف الی تقدیم التقنيات الجديدة والمشاريع الدولية في مجال علم الأعصاب.

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