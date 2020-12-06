مشاورات ايرانية-قطرية بشأن استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030

طهران/ 6 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا- وصل وفد رياضي قطري مكون من 12 فرداً إلى طهران للتشاور حول ترشیح قطر لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، حيث كان في استقبالهم جمع من كبار المسؤولين الرياضيين الإيرانيين منهم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية "کیکاوس سعیدي".

وسیشارك في هذا الاجتماع وفد من كبار المسؤولين الرياضيين القطريين منهم أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية "جاسم البوعينين"، وعضو المجلس الاستشاري القطري ورئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى "دحلان جمعان الحمد"، ورئيس الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال "محمد یوسف المنا"، ورئيس اتحاد السباحة "خليل ابراهيم الجابر "، ورئيس النادي الاهلي "عبدالله يوسف المولى" ومدير متحف قطر الأولمبي. ويعقد الاجتماع بناء على طلب مسؤولي الرياضة القطرية وتماشيا مع طلبهم الرسمي لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030. یذکر أن السعودیة ايضا قدمت ملف ترشيحها رسمياً لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية. انتهی 3280