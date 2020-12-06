العاب الحاسوب الايرانية ضمن الافضل في مهرجان فرنسا الدولي

الالعاب الايرانية "تيزران" و"كيب استب" (KeepStep، TizRun) كانت ضمن افضل ثلاثة العاب انتخبت في مهرجان غالا الدولي بفرنسا والذي اقيم عبر الانترنت بسبب تفشي كورونا ويعتبر هذا انجازا موفقا لصناعة الالعاب في ايران.

ويعتبر مهرجان غالا الدولي لالعاب الحاسوب حدثا تقيمه نقابة الالعاب الاوروبية (Serious Game Society) تشارك فيه مختلف دول العالم ويقام سنويا في احدى الدول الاوروبية.

وشاركت هذا العام ثلاثة العاب ايرانية هي KeepStep، TizRun و Saray حيث احتلت لعبتي "تيزران" و"كيب استب" مكانة ضمن الافضل في مهرجان غالا الدولي 2020 .

انتهى**م م**