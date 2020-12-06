٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١:٥٥ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84136960
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العاب كمبيوتر ايرانية ضمن الافضل في مهرجان فرنسا الدولي

العاب كمبيوتر ايرانية ضمن الافضل في مهرجان فرنسا الدولي

طهران/ 6 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا –اختار المقيمون على مهرجان غالا الدولي بفرنسا -والذي اقيم عبر الانترنت بسبب تفشي كورونا- لعبتي كامبيوتر ايرانيتين تحت عنوان "تيزران" و"كيب استب" (KeepStep، TizRun) ضمن افضل الالعاب.

وكانت لعبتا "تيزران" و"كيب استب" (KeepStep، TizRun) الايرانيتان من ضمن افضل ثلاثة العاب انتخبت في مهرجان غالا الدولي بفرنسا والذي اقيم عبر الانترنت بسبب تفشي كورونا ويعتبر هذا انجازا كبيرا لصناعة الالعاب في ايران.

ويعتبر مهرجان غالا الدولي لالعاب الحاسوب حدثا تقيمه نقابة الالعاب الاوروبية (Serious Game Society) تشارك فيه مختلف دول العالم ويقام سنويا في احدى الدول الاوروبية.

وشاركت هذا العام ثلاثة العاب ايرانية هي KeepStep، TizRun و Saray حيث احتلت لعبتي "تيزران" و"كيب استب" مكانة ضمن الافضل في مهرجان غالا الدولي 2020 .

انتهى**م م**

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