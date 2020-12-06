انتخاب "نصير نجاد"رئيسا لمسابقات الكوراش لدورة الألعاب الآسيوية 2022

وتم اختيار "نصير نجاد" رئيس جمعية كوراش الإيرانية مديرًا فنيًا للمسابقات في دورة الألعاب الآسيوية 2022 في مدينة هانغتشو بالصين بناءً على طلب من المجلس الأولمبي الآسيوي وبموافقة اتحاد الكوارش العالمي.

ويكون نصير نجاد عضوا في الهيئة الرئاسية ومسؤولا عن اللجنة الفنية لاتحاد الكوارش العالمي.

وسيزور نصير نجاد قريبا مدينة هانغتشو لتفقد موقع اقامة مسابقات الكوراش الاسيوي.

ودخل الكوراش رسميًا مسابقات القارة الاسيوية من دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا 2018.

وستقام مسابقات الكوراش في دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو في فريقي الرجال والسيدات ومن المتوقع أن يحصد الفريق الرياضي الإيراني ميداليات ملونة نظرا إلى قوة إيران في هذا الفرع الرياضي.

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