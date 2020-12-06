٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:٣٢ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84137037
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تسجيل 294 حالة وفاة جديدة؛ عدد الوفيات بكورونا في ايران أخذ بالانخفاض

تسجيل 294 حالة وفاة جديدة؛ عدد الوفيات بكورونا في ايران أخذ بالانخفاض

طهران/6کانون الاول /دیسمبر/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاحد 1ملیون و 40 الفا و547 شخصا و بوفاة 294 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 50 الف و310 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل  11 الفا و 561 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی  1ملیون و40 الفا و 547 شخصا ويكون 5809 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 730 الفا و 798 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 294 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 50 الف و 310 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 387 الفا و 19 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

وبدأ عدد الوفيات بفيروس كورونا في ايران في الانخفاض بعد ما كان تجاوز  عتبة 400 شخصا يوميا خلال ثلاثة اسابيع الماضية.

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