تسجيل 294 حالة وفاة جديدة؛ عدد الوفيات بكورونا في ايران أخذ بالانخفاض

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 11 الفا و 561 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 1ملیون و40 الفا و 547 شخصا ويكون 5809 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 730 الفا و 798 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 294 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 50 الف و 310 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 387 الفا و 19 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

وبدأ عدد الوفيات بفيروس كورونا في ايران في الانخفاض بعد ما كان تجاوز عتبة 400 شخصا يوميا خلال ثلاثة اسابيع الماضية.

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