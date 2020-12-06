قائد قوات الدفاع الجوي: قواتنا قادرة على رصد العدو خارج الحدود

وقال القائد العسكري الايراني : ان قوة الدفاع الجوي للجيش حققت على مدى العقود الاربعة الماضية بما في ذلك فترة الدفاع المقدس انجازات ملحوظة وتمضي اليوم قدما لكي تصبح القوة الاكبر في مجال الدفاع الجوي على صعيد المنطقة.

واكد العميد صباحي فرد، على ان قوة الدفاع الجوي للجيش ستواصل مسيرتها التقدمية وستكون الدعامة التى تبعث على اطمئنان الشعب والاصدقاء، فيما تزيد الاعداء قلقا وخوفا.

واشار الی قدرات ايران في مجال الانظمة الرادارية والصاروخية مؤكدا ان من ميزات هذه المنظومات الستراتيجية هي انها انتجت على ايدي شباب البلاد. مضيفا ان تقنية انتاجها غير متوفرة سوى لدى بعض الدول المتقدمة في العالم.

وقال ايضا في حقبة الدفاع المقدس ( الحرب المفروضة على ايران في زمن نظام صدام البائد 1980 – 1988) كانت قواتنا مستقرة في 250 نقطة في جميع انحاء ايران وكانت تحرس البلاد من هجمات المعتدين .

واكد قائد قوة الدفاع الجوي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك القدرة على القيام برد حاسم على الاعداء في حال قيامهم باي اعتداء.

وتابع : نحن لا نسعى وراء الحرب وافتعال الصراعات، لكن امن المنطقة يشكل خطا احمر بالنسبة الينا ولن نجامل احدا بشانه.

وشدد العميد صباحي فرد على ضرورة ضمان امن منطقة الخليج الفارسي بواسطة الدول الاقليمية دون اي تدخل من جانب القوات الاجنبية القادمة من خارج المنطقة؛ واصفا التحالفات الاستعراضية وتواجد "اسرائيل" الغاصبة في الخليج الفارسي بانه مثير للتوتر ولن يخلف سوى الفوضى في المنطقة.

وشدد قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني "العميد عليرضا صباحي فرد" ان قوات الدفاع الجوي مجهزة باحدث الانظمة الرادارية والصاروخية و انها قادرة على رصد العدو خارج الحدود.

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