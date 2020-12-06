٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٤:٠٦ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84137201
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وزارة الأمن تعلن؛

القبض على أعضاء عصابة دولية لتهريب الأسلحة والذخائر والمخدرات

القبض على أعضاء عصابة دولية لتهريب الأسلحة والذخائر والمخدرات

طهران/6 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن تحديد والقاء القبض على أعضاء رئيسيين في عصابة دولية لتهريب الأسلحة والذخائر والمخدرات تقودها رعيتان أجنبيتان داخل البلاد.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأمن، ان الدائرة العامة للأمن في محافظة آذربايجان الغربية (شمال غربي البلاد) تمكنت من تفكيك هذه العصابة من خلال تنفيذ عمليتي استخبارات ذكيتين ذات نطاق واسع.

وفي هاتين العمليتين، تم اعتقال قائد العصابة مع ثلاثة أعضاء رئيسيين وتم العثور على 520 كغم من الهيروين.

ووفقا لعمليات المسح الميداني التي أجريت في محافظة آذربيجان الغربية، تم تحديد وتفتيش مستودعات كبيرة للأسلحة والذخائر في القرى الحدودية؛ وتم ضبط أكثر من 500 قطعة من أنواع المسدسات، وبنادق الصيد وكميات كبيرة من الذخيرة.

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