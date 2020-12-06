"فيصل المقداد" الى طهران في اول زيارة عقب تسلمه الخارجية السورية

ونقلت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية عن خطيب زادة قوله، بان وزير الخارجية السوري الجديد سيجري في طهران مباحثات مع نظيره الايراني "محمد جواد ظريف" وجمع من كبار المسؤولين الايرانيين.

وجاءت تسمية المقداد خلفا للراحل "وليد المعلم" الذي توفي فجر يوم الاثنين 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن عمر ناهز 79 عاما، وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين.

وانتقل فيصل المقداد إلى العمل في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية السورية في عام 1994، ونقل عام 1995 إلى الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأُمم المتحدة حيث عمل في مختلف لجان الأُمم المتحدة ومثّل بلاده خلال العديد من المؤتمرات الدولية كما عُيّن نائبا للمندوب الدائم وممثلا لسوريا في مجلس الامن.

وترأّس المقداد ايضا عدة جلسات لمجلس الأمن كما حلَّ نائبا لرئيس الجمعية العامة للامم المتحدة فضلا عن ترأسه لعدد من اجتماعاتها.

كما عُيّن سفيرا للجمهورية العربية السورية ومندوبا دائما لها في الأُمم المتحدة في عام 2003.

انتهى ** ح ع