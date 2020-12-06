البرلمان الايراني يوفد عددا من نوابه الى كاراكاس

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد، انه عقب التهم الموجهة من جانب الامريكيين للتشكيك في نزاهة الانتخابات البرلمانية الفنزويلية، دعت حكومة كاراكاس الدول المختلفة في انحاء العالم لايفاد ممثلين عنها من اجل المشاركة في عملية الرقابة على الانتخابات وابطال مزاعم الامريكيين بهذا الشان.

وفي سياق ذلك، توجه وفد برلماني ايراني رفيع المستوى، يضم اعضاء نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية والمتحدث باسمها، الى جانب اعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية بين ايران وفنزويلا، الى عاصمة الاخيرة كاراكاس.

وبدأت الانتخابات البرلمانية في فلنزويلا اليوم الاحد (6 كانون الاول/ ديسمبر، وسط ضغوط واسعة من جانب الاعلام الامريكي المغرض الذي يرمي الى التشكيك في نزاهة الانتخابات والديمقراطية ونظام الجمهورية لدى الدول المستقلة في العالم ومنها فنزويلا.

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