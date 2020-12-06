٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٥:٣٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84137331
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للمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية؛

البرلمان الايراني يوفد عددا من نوابه الى كاراكاس

البرلمان الايراني يوفد عددا من نوابه الى كاراكاس

طهران / 6 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – غادر جمع من اعضاء "لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية" في مجلس الشورى الاسلامي" وايضا مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية – الفنزويلية، البلاد متجهين الى كاراكاس للمشاركة في عملية رقابة الانتخابات البرلمانية بفنزويلا.

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد، انه عقب التهم الموجهة من جانب الامريكيين للتشكيك في نزاهة الانتخابات البرلمانية الفنزويلية، دعت حكومة كاراكاس الدول المختلفة في انحاء العالم لايفاد ممثلين عنها من اجل المشاركة في عملية الرقابة على الانتخابات وابطال مزاعم الامريكيين بهذا الشان.

وفي سياق ذلك، توجه وفد برلماني ايراني رفيع المستوى، يضم اعضاء نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية والمتحدث باسمها، الى جانب اعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية بين ايران وفنزويلا، الى عاصمة الاخيرة كاراكاس.

وبدأت الانتخابات البرلمانية في فلنزويلا اليوم الاحد (6 كانون الاول/ ديسمبر، وسط ضغوط واسعة من جانب الاعلام الامريكي المغرض الذي يرمي الى التشكيك في نزاهة الانتخابات والديمقراطية ونظام الجمهورية لدى الدول المستقلة في العالم ومنها فنزويلا.

انتهى ** ح ع

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