٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٦:١٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84137381
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ظريف يتسلم نسخا من اوراق اعتماد 4 سفراء في البلاد

ظريف يتسلم نسخا من اوراق اعتماد 4 سفراء في البلاد

طهران / 6 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – التقى كل من السفير الاندونيزي والتونسي والاوغندي والمكزيكي في طهران اليوم الاحد، بوزير الخارجية "محمد جواد ظريف" وسلموا اليه نسخة من اوراق اعتمادهم.

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان السفير البرازيلي في طهران "ازاره دو"، التقى ظريف اليوم ايضا، لتوديعه بنهاية مهامه الدبلوماسبة في البلاد.

وبحسب التقرير نفسه، فقد التقى وزير الخارجية الايراني اليوم الاحد، كلا من السفير الاوغندي الجديد في طهران "محمد تزيكوبا كيسامو"، ونظيره المكزيكي "غييرمو الخاندرو بونتي اوردوريكا"، والتونسي "سمير المنصر"، والاندونيزي "براستيف يوليانتورو"؛ حيث قاموا بتسليم نسخة من اوراق اعتمادهم الى ظريف ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين ايران وهذه الدول.

انتهى ** ح ع

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