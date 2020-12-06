روحاني: طلاب الجامعات هم النبض الحي للمجتمع

وفي بيان أصدره اليوم الأحد، تابع روحاني، لطالما أثبت الطلاب الإيرانيون الواعون، أن الطالب الجامعي في هذا البلد بقدر ما يثابر في مجال العلم والمعرفة، فهو أيضا يصنع الأمل ويضحي بنفسه في الدفاع عن هويته الدينية والوطنية وهو طالب للحرية والاستقلال بقدر ما يكون طالبا للعلم.

واستمر روحاني بالقول، ان في هذه الفترة العصيبة والمرهقة من الحرب الاقتصادية وتفشي كورونا، عندما واجهت البلاد العديد من العقبات خاصة في مجال توفير المعدات الصحية والطبية، سجل أكادميونا وطلابنا الجامعيين الدؤوبين دورا رياديا في مختلف المجالات العلمية والصناعية وفي السيطرة على انتشار فيروس كورونا واحتواءه، مؤكدا ان ثمار هذا الدور البناء ستكون أكثر وضوحا في المستقبل.

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