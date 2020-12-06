٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٦:٢٠ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84137383
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روحاني: طلاب الجامعات هم النبض الحي للمجتمع

روحاني: طلاب الجامعات هم النبض الحي للمجتمع

طهران/6 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- صرح رئيس الجمهورية، حجة الإسلام حسن روحاني، ان اليوم الوطني للطالب الجامعي في إيران (6 ديسمبر) بأنه رمز للعقلانية، والتطلع للحرية، ويوم الإحتفاء بالنضالات الطلابية المصيرية وأضاف، ان طلاب الجامعات هم النبض الحي للمجتمع وذخر حقيقي وخالد للبلاد.

وفي بيان أصدره اليوم الأحد، تابع روحاني، لطالما أثبت الطلاب الإيرانيون الواعون، أن الطالب الجامعي في هذا البلد بقدر ما يثابر في مجال العلم والمعرفة، فهو أيضا يصنع الأمل ويضحي بنفسه في الدفاع عن هويته الدينية والوطنية وهو طالب للحرية والاستقلال بقدر ما يكون طالبا للعلم.

واستمر روحاني بالقول، ان في هذه الفترة العصيبة والمرهقة من الحرب الاقتصادية وتفشي كورونا، عندما واجهت البلاد العديد من العقبات خاصة في مجال توفير المعدات الصحية والطبية، سجل أكادميونا وطلابنا الجامعيين الدؤوبين دورا رياديا في مختلف المجالات العلمية والصناعية وفي السيطرة على انتشار فيروس كورونا واحتواءه، مؤكدا ان ثمار هذا الدور البناء ستكون أكثر وضوحا في المستقبل.

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