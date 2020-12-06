حجة الاسلام رئيسي : ايران القوية اصابت امريكا بالفشل

جاء ذلك خلال تصريحات حجة الاسلام رئيسي باجتماعه مع ممثلي الجمعيات والرابطات الطلابية لمناسلة ذكرى يوم الطالب (7 كانون الاول / ديسمبر 1953) في ايران.

واضاف رئيس القضاء : ان الامريكيين اليوم باتوا اشد ضعفا مما كانوا عليه في عام 1953؛ مبينا ان الفضائح المشينة التي تسبب فيها الامريكيون للغرب اليوم، لايمكن التغطية عليها اطلاقا، وهي اخذة بالتوسع اكثر فاكثر.

و وصف حجة الاسلام رئيسي، الدخول في مفاوضات مع امريكا الهزيلة خطأ فادحا؛ واضاف : ان الجرائم والنزعات الاستكبارية التي يتسم بها الكيان الامريكي لا تميّز بين الجمهوريين والديمقراطيين.

واستطرد : وفقا لتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية، فإن السبيل الوحيد لصد الاستكبار يكمن في تعزيز اقتدار البلاد؛ مضيفا ان ايران الاسلامية بلغت اليوم اعلى مستويات العزة والاقتدار وبما ينبغي علينا جميعا الحفاظ على هذا الشموخ.

وقال رئيس السلطة القضائية، ان نبض الشعب والحركة الطلابية في ايران قائم على الصمود والمقاومة؛ مبينا ان ذلك تجسد في تضحيات ومواقف الشهيد محسن فخري زادة والشهيد قاسم سليماني.

واكد ان الشهيد فخري زادة كان رمزا لمواجهة التهديدات والحظر ضد البلاد.

انتهى ** ح ع