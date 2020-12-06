مصرع سيدتين اثر السيول الجارفة في محافظة بوشهر جنوب ايران

وقال مدير العلاقات العامة لجمعية الهلال الاحمر في محافظة بوشهر: ان سيدة من اهالي قرية سوك التابعة لناحية ارم بمدينة دشتستان لقيت مصرعها اثر انهيار التربة بسبب السيول الجارفة.

وقال محمود مظفري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا": ان فرق الانقاذ انتشلت جثة هذه السيدة من تحت الركام.

وكانت سيدة اخرى قد لقيت مصرعها ايضا في وقت سابق من اليوم الاحد في مدينة دشتستان.

من جانبه قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر في محافظة بوشهر غلام رضا حاجياني: ان الامطار الغزيرة التي هطلت اليوم في غضون عدة ساعات ادت الى حدوث سيول جارفة في مدن ديلم وغناوة ودشتستان والقرى التابعة لها والتي ادت الى قطع العديد من طرق المواصلات فيها.

واوضح بان الامطار الغزيرة ادت الى تدمير عدة منازل في قرية غمارون التابعة لناحية غناوة.

انتهى ** 2342