قاليباف يزور اسرة الشهيد فخري زادة

وقال قاليباف في تصريحه خلال الزيارة: ان الروح العلمية والجهادية للعلماء في المجال الدفاعي والنووي قد جعلت البلاد دوما في مسار التنمية حيث ان الشهيد فخري زادة يعد من هؤلاء العلماء.

واشار الى ان افرادا من امثال الشهيد فخري زادة قد ادوا الى تعزيز قدرة وعزة للبلاد واضاف: من المؤكد ان خدمات الشهيد فخري زادة ستبقى ورقة ذهبية في التاريخ العلمي والدراساتي للبلاد.

واكد بان دماء الشهيد فخري زادة قد فتحت الاقفال المغلقة للصناعة النووية واضاف: ان قرار مجلس الشورى الاسلامي الذي تمت المصادقة عليه اخيرا (المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر) كان مدرجا في جدول اعمال المجلس منذ 4 اشهر الا ان دماء الشهيد فخري زادة ادت للبت فيه وتحقيقه النتيجة اللازمة بصورة اسرع.

وقال قاليباف: من المؤكد ان دماء الشهيدين سليماني وفخري زادة ستحفظ عزة واستقلال البلاد وتؤدي الى استمرار مسيرة الثورة.

انتهى ** 2342