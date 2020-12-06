٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84137626
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ايران.. ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الى 7 اشخاص

ايران.. ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الى 7 اشخاص

طهران / 7 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- ارتفعت حصيلة ضحايا السيول الجارفة التي اجتاحت العديد من المناطق في ايران ومنها جنوب البلاد اثر الامطار الهاطلة بغزارة الى مصرع 7 اشخاص؛ 5 في محافظة فارس و 2 في محافظة بوشهر.

فقد اعلن مسؤول جمعية الهلال الاحمر في مدينة لامرد بمحافظة فارس جنوب ايران عن مصرع 5 اشخاص اثر السيول الجارفة التي اجتاحت المنطقة.

وقال محمد قادري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" في لامرد ان السيول الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه النهر جرفت سيارتهم في الطريق بين نور آباد وبارسيان قرب قرية فومستان عصر الاحد ما ادى الى سقوطها في واد.

واضاف: ان فرق الاغاثة والانقاذ التابعة لجمعية الهلال الاحمر في مدينة لامرد قامت بعمليات البحث والتقصي الى ان عثرت على جثث ضحايا الحادث وهم 5 افراد؛ رجل وزوجته وطفلهما وشخصان اخران.

كما لقيت سيدتان مصرعهما في مدينة دشتستان بمحافظة بوشهر جنوب ايران ايضا اثر السيول التي اجتاحت المنطقة، لترتفع حصيلة الضحايا الى 7 اشخاص في محافظتي فارس وبوشهر.

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