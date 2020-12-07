الجمارك الايرانية : نمو صادرات المحاصيل الزراعية بمقدار 27%

وفي تصريح له اليوم الاثنين، أشار أرونقي الى تصدير ما يزيد عن خمسة ملايين و 450 الف طن من المحاصيل الزراعية خلال الاشهر الثمانية الاخيرة من العام الحالي، مما يشير الى نمو بنسبة تفوق 27 في المائة مقارنة بحجم صادرات المنتجات الزراعية الإيرانية في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 4 ملايين و285 ألف طن.

وأضاف: بلغت قيمة المحاصيل الزراعية المصدرة خلال الاشهر الثمانية الاخيرة من العام الحالي ثلاثة مليارات و 842 مليون دولار بزيادة بنسبة 13 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات من المحاصيل الزراعية 3 مليارات و582 مليون دولار.

وأشار الى أن الفستق، والطماطم، والبطيخ الأحمر، والتفاح، ومعجون الطماطم، ولب الفستق، والبطاطس، وأنواع الأجبان شكلت القسم الأكبر من الصادرات الزراعية الإيرانية، قائلًا: تم تصدير معظم هذه المحاصيل الى مختلف دول العالم وخاصة دول الجوار .

انتهى**م م**