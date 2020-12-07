إيران في طليعة نمو الجودة العلمية بالعالم

وقال “محمد جواد دهقاني” ان ايران تطورت 10 مراتب في جودة المنشورات العلمية في السنوات الـ 11 الماضية واصبحت في طليعة الدول الرائدة في نمو الجودة العلمية العالمية.

واضاف دهقاني: وفقًا للدراسات التي أجريت في قاعدة بيانات( Scopus citation) الدولي للاستشهاد المرجعي للعلوم فإن نمو الاستشهاد العلمي للباحثين الإيرانيين في عام 2019 بلغ 5 في المائة مقارنة بعام 2018 وعلى هذا الأساس فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبحت رائدة في مجال الجودة العلمية والتاثير العلمي بين القوى العلمية حول العالم.

وتظهر نتائج معظم التحاليل العلمية أن إيران ارتفعت من المرتبة الـ23 عام 2011 إلى المرتبة الـ 14في عام 2019.

في عام 2020 وصلت إيران الى المرتبة الـ 12 على المستوى العالمي.

وكانت ايران وقفت في طليعة دول العالم في الدبلوماسية العلمية القائمة على تسريع مشارکتها العلمية خلال أربع سنوات في أحدث تقرير لقاعدة بيانات ( Scopus citation) الذي يقيم دول العالم من حيث معدل المشارکة العلمیة.

وتعتبر إيران الدولة الأولى في الدبلوماسية العلمية وتأتي بعدها بولندا وبریطانیا وتايوان التي يستحوذ کل منها علی اعلی معدلات نمو في الدبلوماسية العلمية.

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