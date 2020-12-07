رئيس تحرير ايكونوميست: على الرئيس الامريكي الجديد ان يعود الى الاتفاق النووي

واضاف تشاتشانك جوتشي ( (Shashank Joshi اليوم الاثنين في حوار خاص اجرته معه وكالة ارنا عبر الفضاء الافتراضي، ان عودة بايدن الى الاتفاق النووي يجب ان تكون مبدأ لاجراء مفاوضات تشمل مجالات اوسع تحظي باهمية لكلا الجانبين بهدف حسم بعض القضايا بما فيها انسحاب من الاتفاق والامن الاقليمي ومصالح ايران الاقتصادية على المدى الطويل.

وتطرق جوتشي الى رؤية بايدن تجاه ايران والغاء العقوبات المفروضة عليها وقال:ان بايدن قد يتخذ موقفا يختلف عن الموقف الهجومي الذي اتخذته الاداره الامريكية السابقة ورغم ذلك انه لن يبادر بالغاء العقوبات ضد ايران على وجه السرعة.

واضاف ان الادارة الامريكية برئاسة بايدن سترغب في نقل القوات الامريكية من الشرق الاوسط الى اسيا من اجل المزيد من التركيز على الصين وقد تقلل من اهتمامها بالعلاقات مع السعودية و باقي دول منطقة الخليج الفارسي.

وحول مبادرة هرمز للسلام والتي اعلنها رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في العام الماضي والتي تهدف الى ارساء السلام والاستقرار في المنطقة اوضح جوتشي، ان هذه المبادرة الايرانية قد تكون ركيزة لايران ومنافسيها في المنطقة سيما دول منطقة الخليج الفارسي لضمان الامن في الشرق الاوسط إلا ان هناك اختلاف كبير في وجهات النظر تجاه دول المنطقة خاصة فيما يتعلق بكل من لبنان والعراق وسوريا واليمن.

واضاف في الوقت نفسه لا اعتقد يمكن معالجة هذه القضايا بسرعة وبسهولة.

وسلط الضوء على تاثير استمرار الحظر الامريكي على ايران قائلا انه في حال استمرار العقوبات المفروضة على ايران، فان المنطقة ستعاني من انعدام الامن.

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