الخارجية الايرانية تصدر التأشيرات التجارية في منظومة التأشيرة الإلكترونية

وكتب نوريان في حسابه الخاص بتويتر : تنفيذا للمادة 2 من قانون تحسين بيئة الأعمال ، تم إصدار تأشيرة عمل في نظام التأشيرات الإلكتروني لوزارة الخارجية.

وقال إنه من الآن فصاعدًا ، يمكن للنشطاء الاقتصاديين دعوة شركائهم التجاريين إلى إيران بهذا النوع من التأشيرات ، مضيفًا أن هؤلاء التجار يمكنهم زيارة ايران بشرط ان يخضعوا قبل ذلك لفحص PCR لاثبات عدم اصابتهم بفيروس كورونا.

في الأسابيع الأخيرة ، بذلت معاونية الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية جهودًا لحل مشاكل المواطنين وتوسيع الخدمات الإلكترونية وتحسين بيئة الأعمال من خلال فتح مكتب خدمات ونظام إلكتروني للرد على أسئلة الإيرانيين بالخارج.

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