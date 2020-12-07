٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٢:٠٠ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84138116
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رئيس مكتب الجوازات والتأشيرات بوزارة الخارجية الایرانیة

الخارجية الايرانية تصدر التأشيرات التجارية في منظومة التأشيرة الإلكترونية

الخارجية الايرانية تصدر التأشيرات التجارية في منظومة التأشيرة الإلكترونية

طهران/ 7 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا – اعلن رئيس مكتب الجوازات والتأشيرات بوزارة الخارجية الايرانية " حسن نوريان " عن اصدار التأشيرات التجارية (Business Visa) في منظومة التأشيرة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية.

وكتب نوريان في حسابه الخاص بتويتر : تنفيذا للمادة 2 من قانون تحسين بيئة الأعمال ، تم إصدار تأشيرة عمل في نظام التأشيرات الإلكتروني لوزارة الخارجية.

وقال إنه من الآن فصاعدًا ، يمكن للنشطاء الاقتصاديين دعوة شركائهم التجاريين إلى إيران بهذا النوع من التأشيرات ، مضيفًا أن هؤلاء التجار يمكنهم زيارة ايران بشرط ان يخضعوا قبل ذلك لفحص PCR لاثبات عدم اصابتهم بفيروس كورونا.

في الأسابيع الأخيرة ، بذلت معاونية الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية جهودًا لحل مشاكل المواطنين وتوسيع الخدمات الإلكترونية وتحسين بيئة الأعمال من خلال فتح مكتب خدمات ونظام إلكتروني للرد على أسئلة الإيرانيين بالخارج.

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