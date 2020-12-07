٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١:٤٩ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84138182
٠ Persons

سمات

ضبط أكثر من طن من المخدرات في المناطق الحدودية في جنوب شرق البلاد

ضبط أكثر من طن من المخدرات في المناطق الحدودية في جنوب شرق البلاد

زاهدان/7كانون الأول/ديسمبر/ارنا- اعلن قائد قوات حرس الحدود الايرانية العميد" احمد علي كودرزي" عن ضبط اكثر من طن واحد من المخدرات من قبل حرس الحدود في المناطق الحدودية في جنوب شرق البلاد.

واشار العميد احمد كودرزي اليوم الاثنين، الى تشديد عمليات الرصد و المراقبة من قبل قوات حرس الحدود في مدينة ميرجاوة بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد و قال قد تم إبلاغهم ان اعضاء عصابة تهريب المخدرات  يعتزمون تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود إلى داخل البلاد.

وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط سيارة تويوتا و اعتقال اثنين من المهربين وكذلك ضبط طن  و 22 كيلوغراماً من المخدرات المختلفة ، منها 920 كيلوغراماً من الأفيون و 102 كيلوغرام من الحشيش.

وفي معرض تقديره و شكره لجهود حرس الحدود أضاف العميد كودرزي، ان قوات حرس الحدود تتواجد في جميع المناطق الحدودية للبلاد ولا تسمح للمهربين أن يقوموا بتهريب المخدرات والبعث بالامن و الاستقرار حيث تضمن الامن للمواطنين.
انتهى**3276

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 0 =