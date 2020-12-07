ضبط أكثر من طن من المخدرات في المناطق الحدودية في جنوب شرق البلاد

واشار العميد احمد كودرزي اليوم الاثنين، الى تشديد عمليات الرصد و المراقبة من قبل قوات حرس الحدود في مدينة ميرجاوة بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق البلاد و قال قد تم إبلاغهم ان اعضاء عصابة تهريب المخدرات يعتزمون تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود إلى داخل البلاد.

وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط سيارة تويوتا و اعتقال اثنين من المهربين وكذلك ضبط طن و 22 كيلوغراماً من المخدرات المختلفة ، منها 920 كيلوغراماً من الأفيون و 102 كيلوغرام من الحشيش.

وفي معرض تقديره و شكره لجهود حرس الحدود أضاف العميد كودرزي، ان قوات حرس الحدود تتواجد في جميع المناطق الحدودية للبلاد ولا تسمح للمهربين أن يقوموا بتهريب المخدرات والبعث بالامن و الاستقرار حيث تضمن الامن للمواطنين.

انتهى**3276