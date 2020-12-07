٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٢ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84138183
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انطلاق الجولة الأولى من المباحثات بين وزيري الخارجية الإيراني والسوري

انطلاق الجولة الأولى من المباحثات بين وزيري الخارجية الإيراني والسوري

طهران/ 7 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا –انطلقت الیوم الاثنین الجولة الأولى من المباحثات بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره السوري فيصل المقداد لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى طهران مساء امس الاحد في زيارة رسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكان في استقبال المقداد في المطار مسؤولو الخارجية الايرانية واعضاء السفارة السورية بطهران.

ومن المقرر ان يبحث وزير الخارجية السوري مع نظيره محمد جواد ظريف وعدد من كبار المسؤولين الايرانيين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان فيصل المقداد قد تولى اخيرا منصب وزير الخارجية السوري بقرار من الرئيس بشار الاسد خلفا للراحل الفقيد وليد المعلم.

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