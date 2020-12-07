تسجیل 284 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 10 الفا و 827حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 1ملیون و51 الفا و374 شخصا ويكون 5796 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 742 الفا و 955 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 284 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 50 الف و 594 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 432 الفا و 228 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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