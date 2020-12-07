٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٣:٠٧ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84138384
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تسجیل 284 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجیل 284 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/5کانون الاول /دیسمبر/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاحد ملیون و 51 الفا و374 شخصا و بوفاة 284 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 50 الف و594 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل  10 الفا و 827حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی  1ملیون و51 الفا و374 شخصا ويكون 5796 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 742 الفا و 955 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 284 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 50 الف و 594 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 432 الفا و 228 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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