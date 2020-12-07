مساعد وزير الرياضة الايراني : قطر تمتلك امكانيات جيدة لاستضافة المنافسات الرياضية

واضاف علي نجاد خلال اجتماع مع وفد رياضي قطري يزور طهران : ان البلدين تربطهما علاقات جيدة في جميع المجالات وخاصة الرياضية، مبينا انه مطلع وبشكل كامل على الامكانيات التي تمتلكها قطر في المجال الرياضي وامكانية استضافتها للالعاب الاسيوية والدولية في جميع المجالات.

وفي بداية الاجتماع عرض الوفد القطري فيلما عن استضافة قطر للالعاب الاسيوية 2006 وكذلك المنافسات القارية والعالمية وقدم تقريرا عن استعدادات وامكانيات قطر في مجال النقل والفنادق والصالات الرياضية ولذلك لاستضافة الالعاب الاسيوية 2030.

وشارك في اجتماع اليوم وفد من كبار المسؤولين الرياضيين القطريين منهم أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية "جاسم البوعينين"، وعضو المجلس الاستشاري القطري ورئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى "دحلان جمعان الحمد"، ورئيس الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال "محمد یوسف المنا"، ورئيس اتحاد السباحة "خليل ابراهيم الجابر "، ورئيس النادي الاهلي "عبدالله يوسف المولى" ومدير متحف قطر الأولمبي.

وعقد الاجتماع بناء على طلب مسؤولي الرياضة القطرية وتماشيا مع طلبهم الرسمي لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

وكان وفد رياضي قطري مكون من 12 فرداً وصل يوم امس الاحد إلى طهران للتشاور حول ترشیح قطر لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، حيث كان في استقبالهم جمع من كبار المسؤولين الرياضيين الإيرانيين منهم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية "کیکاوس سعیدي".

انتهى**م م**