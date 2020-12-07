مسؤول : رياضة التايكواندو الايرانية بلغت مستوى مرموق في العالم

واوضح "بولادكر" في حوار مع "ارنا" اليوم الاثنثن، انه من اجل الترشح لعضوية الرقابة الفنية الدولية لرياضة التايكواندو، ينبغي الحصول على مؤهلات واجتياز شروط معينة وصولا الى المعايير المحددة لذلك؛ بما فيها توفير الادوات والمعدات والاماكن المناسبة لاقامة المسابقات وتحديد الاوزان واقامة مراسم الاقتراع وعقد اجتماعات المسؤولين المعنيين وبالتالي اقامة المسابقات في افضل صورة ممكنة.

واشار، الى الورشات الدريبية الدولية التي اقيمت في هذا السياق؛ مبينا ان المدربين الايرانيين احتلوا مكانة خاصة وبرعوا في اداء مهامهم خلال هذه الدورات.

وتابع المسؤول الرياضي الايراني، "ان اختيارنا من قبل الاتحاد الدولي لرياضة التايكواندو، برهن على ان ايران تتمتع باحد اكثر الاتحادات نشاطا رغم الظروف الناجمة عن جائحة كورونا".

انتهى ** ح ع