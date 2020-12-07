مشاركة إيرانية متميزة في مهرجان دكا السينمائي

ويتنافس الفيلم الوثائقي "الأيام السوداء" (روزهاي سياه) للمخرجة نيلوفر زمان، من إنتاج الجمعية، في قسم صانعات الأفلام بمهرجان دكا السينمائي.

كما تتنافس ثلاثة أفلام روائية قصيرة تحت عناوين "مفسر الأحلام" من إخراج مهران همت زاده، و"قصة إبراهيم" للمخرج هومن فاخته، و"ارسو" من إخراج عبد الله كاظمي، إلى قسم الأفلام القصيرة والمستقلة بالمهرجان.

جدير بالذكر، أنه تم اختيار 200 فيلم روائي وقصير من 60 دولة لعرضها في الأقسام المختلفة لهذه الدورة من المهرجان.

ويضم المهرجان قسم للأفلام الروائية الطويلة بعنوان مسابقة الأفلام الآسيوية والأسترالية، بالإضافة إلى قسم السينما العالمية، وأفلام الأطفال، وصانعات الأفلام، والأفلام القصيرة والمستقلة، والأفلام الدلالية.

کما من المقرر أن یستعرض الحفل التذكاري (Retrospective) لمهرجان دكا السينمائي بنسخته التاسعة عشرة، أعمال للمخرجة الإيرانية الشهيرة "بوران درخشنده".

ويعقد مهرجان دكا السينمائي التاسع عشر (DIFF) في الفترة من 16 إلى 24 كانون الثاني/يناير 2021 تحت شعار "فيلم أفضل، جمهور أفضل، مجتمع أفضل".

انتهى**أ م د