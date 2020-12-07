مسؤول اممي : "الفاو" مستعدة لدعم خطط التطوير الزراعي واثراء التربة في ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به المسؤول الاممي خلال مراسم احياء "اليوم العالمي للتربة"، التي عقدت بحضور وزير الجهاد الزراعي الايراني عبر جهاز الفيديو اليوم الاثنين.

واكد "بوديكر" على اهمية التنوع البيولوجي ودوره المحوري في توفير الغذاء والمحاصيل الزراعية، وحماية البيئة والحيوان والانسان.

ودعا مبعوث منظمة الاغذية والغذاء الدولية، الى تظافر الجهود الجماعية على الصعيدين الوطني والدولي لوضع خطط تنموية زراعية مستدامة والتركيز على تعزيز واثراء التنوع البيلوجي للتربة.

كما اكد على دعم المنظمة الاممية للدول الرائدة في مجال تنفيذ الاساليب الزراعية المتناغمة مع البيئة وضمان سلامة التربة وتنوعها البيلوجي المستدام.

علما ان مراسم "اليوم العالمي للتربة" عقدت اليوم الاثنين عبر الفضاء الافتراضي بحضور مندوب منظمة "الفاو" الدولية لدى ايران، و وزير الجهاد الزراعي الايراني، تحت شعار "لنحافظ على حياة التربة والتنوع البيولوجي فيها".

انتهى ** ح ع