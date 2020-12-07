الصين تطالب أميركا بالعودة إلى الإتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران

وردا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الألماني بأن هناك حاجة لإتفاق أوسع نطاقا من الإتفاق النووي، أضافت هوا تشونينغ في تصريح للمراسلين في بكين، اليوم (الاثنين)، "ان القضية النووية الإيرانية أصبحت في ظروف بالغة الأهمية وان الوضع معقد جدا وفي غاية الحساسية".

وتابعت، ان الصين تدعو جميع الأطراف الى الحفاظ على الإتفاق النووي، من خلال إلتزام ضبط النفس ومع الأخذ في الإعتبار ظروف المنطقة بناء على المعرفة الجماعية المكتسبة بهذا الشأن.

وأكدت اعتقاد الصين بأنه على الرغم من التغيرات الراهنة في المنطقة، يشكل الحفاظ على الإتفاق النووي شرطا أساسيا مسبقا لأي حل سياسي ودبلوماسي بشأن القضية النووية الإيرانية.

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