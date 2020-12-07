مدير متحف قطر الاولمبي : لتطوير التعاون الرياضي بين طهران والدوحة

واضاف "المولا" خلال زيارته المتحف الوطني الرياضي الايراني بمقر اللجنة الاولمبية الايرانية (في طهران)، ان طهران والدوحة لديهما طاقات مناسبة من اجل توسيع التعاون الثنائي في مجال المتاحف الرياضية.

الى ذلك، اعرب مدير المتحف الرياضي الوطني "سيد محسن مير"، عن ترحيبه باقتراح نظيره القطري؛ داعيا الى توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين المتحفين الايراني والقطري.

علما ان وفدا رياضيا قطريا رفيع المستوى وصل العاصمة طهران امس الاحد، لاجراء مباحثات مع كبار مسؤولي الشؤون الرياضية في البلاد بشان استضافة الالعاب الاسيوية 2030.

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