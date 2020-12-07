واعظي: لن نسمح بأن يذهب دم الشهيد فخري زادة هدرا

وقال واعظي خلال زيارته التفقدية اليوم الاثنين لاسرة العالم النووي والدفاعي الايراني البارز الشهيد محسن فخري زادة: ان الشهيد الدكتور فخري زادة قضى عمره المبارك في خدمة الشعب وتنمية العلم والمعرفة في البلاد، وضحى بحياته في سبيل الشعب، ولابد من ان يتحول نهج هذا الشهيد العظيم الى مدرسة للشباب وبناة مستقبل البلاد.

واعتبر ان الحياة القيمة لهذا العالم أثمرت التطور والابداع في البلاد على الصعيد العلمي، الامر الذي أثار غضب أعداء الشعب الايراني، وقال: لا شك ان استشهاده سيؤدي كذلك الى التطور والتقدم في مختلف المجالات العلمية والتقنية بالبلاد.

وقال مدير مكتب الرئيس الايراني: ان هذا العالم الشهيد هو ملك لجميع الشعب الايراني، ولا يمكننا ان نسمح ان يذهب الدم الطاهر لعالم بارز وهب عمره في خدمة الشعب، هدرا.

واكد واعظي ان واجبنا هو ان مواصلة درب الشهيد، ولا شك ان الثأر سيحصل لدم الشهيد.

انتهى ** 2342