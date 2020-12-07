الدوري الايراني... استقلال طهران يتعادل مع نفط آبادان

وفي هذا المباراة التي جرت مساء الاثنين على استاد "آزادي" بطهران تقدم استقلال طهران بهدف عن طريق احمد موسوي، الا أن صنعت نفط كثف هجماته التي اثمرت عن معادلة النتيجة بهدف حمل توقيع محمد طيبي في الدقيقة 82 من المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد استقلال طهران الى 8 نقاط في المركز الثالث كما ارتفع رصيد صنعت نفط آبادان الى 8 نقاط ايضا في المركز الخامس.

وفي مباراة اخرى في اطار المرحلة الخامسة ايضا جرت الاثنين خسر المتصدر كل كهر سيرجان على ارضه امام بيكان 2-1 ليتجمد رصيده عند 10 نقاط لكنه حافظ على مركز الصدارة فيما ارتفع رصيد بيكان الى 8 نقاط في المركز الرابع.

يذكر ان المباراة بين برسبوليس ونساجي مازندران في اطار المرحلة الخامسة قد تاجلت لاتاحة الفرصة لبرسيوليس للاستعداد جيدا للمباراة النهائية في دوري ابطال آسيا التي ستجري قريبا في الدوحة.

ويتصدر كل كهر سيرجان الدوري الايراني الممتاز برصيد 10 نقاط يليه برسبوليس واستقلال طهران وبيكان وصنعت نفط آبادان برصيد 8 نقاط لكل منها.

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