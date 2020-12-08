إقليم كردستان العراق بصدد افتتاح معبر حدودي جديد مع إيران

وافادت وكالة أنباء إرنا ، نقلا عن وسائل إعلام عراقية ، جاء في بيان لهيئة المنافذ الحدودية العراقية ، إن "وفدا رسميا من حلبجة في إقليم كردستان العراق له علاقة بالمعابر الحدودية التقى برئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية اللواء "عمر عدنان الوائلي" .

وأضاف البيان: "نوقش في هذا الاجتماع طلب الوفد فتح معبر حدودي للتجارة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لخدمة أهالي حلبجة لتوفير فرصة حقيقية لأبناء هذه المحافظة للعمل وتحسين ظروفهم المعيشية والقضاء على البطالة.

وأوضح اللواء الوائلي أن الهيئة الاتحادية للمعابر بعد عرض الموضوع على جهات اتخاذ القرار ستتخذ خطوات جادة بخصوص هذا الاقتراح وستقوم أيضا بتقييم الطلب وتتبع المسارات الرسمية من خلال عرضه في اجتماع مجلس إدارة المعابر الاتحادية لاتخاذ القرارات اللازمة من قبل الأعضاء.

واضاف المسؤول ، فإنه سيتخذ الخطوات التالية بإرسال فرق فنية إلى المعبر وعرض النتائج على الجهات الحكومية العليا لاتخاذ القرار المناسب.

حاليًا لإقليم كردستان العراق اربعة منافذ رسمية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وهي حاج عمران ، بشماق ، كرميان ، برويز خان ، ومعبر إبراهيم خليل مع تركيا.

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