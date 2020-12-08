خلال سبع سنوات؛ انتاج الغاز من حقل بارس الجنوبي يسجل نموا بمقدار 139%

وتم اكتشاف حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر في عام 1998 وقامت قطر باستخراج الغاز منه منذ عام 2000 و قامت ايران بالتعاقد مع شركة عالمية لتطوير مرحلتي الثانية والثالثة للحقل بانتاج 56,6 مليون مترمكعب يوميا و 80 الف برميل سوائل غازية و 400 الف طن من الكبريت.

وبعد الانتهاء من المرحلتين في العام 2002 تم الاستخراج بمقدار 56 مليون متر مكعب يوميا وبعد تاسيس شركة غاز بارس الجنوبي وتطوير المراحل الاخرى للحقل يبلغ استخراج الغاز حاليا 700 مليون متر مكعب يوميا حيث تخطى قطر بمقدار 120 مليون مترمكعب.

وخلال العقدين الاخيرين وللوصول لانتاج 700 مليون مترمكعب من الغاز من حقل بارس الجنوبي تم استثمار اكثر من 80 ملياردولار , حيث شهد الانتاج السنوي للغاز من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطرنموا بمقدار 139% خلال السنوات السبع الماضية.

وان إنتاج المكثفات الغازية في حقل بارس الجنوبي ازداد الى أكثر من 87 % في الفترة من 2013 الى 2020 ، وهو إنجاز مهم للبلاد مع تدشين مصفاة "نجمة الخليج الفارسي".

وان مصفاة "نجمة الخليج الفارسي" لتكثيف الغاز، تعتبر أول مصفاة مصممة على أساس تغذيتها بالمكثفات الغازية بطاقة 360 ألف برميل في اليوم، بما في ذلك وحدات التقطير وتنقية غاز البترول المسال والتحويل الحفاز وتكرير النفثا والكيروسين وتكرير زيت الغاز، لإنتاج البنزين والديزل وغاز البترول المسال ووقود الطائرات في مصفاة بندر عباس للنفط.

ويتم توفير الخامات اللازمة لهذه المصفاة عن طريق خط أنابيب بطول أكثر من 485 كم من مصافي حقل بارس الجنوبي.

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