سيستان وبلوجستان المحور الجديد للصادرات غير النفطية

ويمكن أن تكون محافظة سيستان وبلوجستان وسلعها نقطة البداية للتخطيط لتوسيع صادرات إيران غير النفطية إلى افغانستان وباكستان بسبب إمكانية العبور بسرعة عالية إلى البلدين المذكورين.

وقال نائب رئيس منظمة الصناعة والمناجم و التجارة في المحافظة محمدرفیع سلطان زادة إنها بلغت قيمة السع المصدرة عبر الجمارك والأسواق الحدودية من هذه المحافظة إلى باكستان في الأشهر الستة الأولى من هذا العام 413 مليونًا و 499 ألفًا و 196 دولارًا ، وقال ان السلع المصدرة شملت نموا بالنسبة 85 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضي.

وأعتبر سلطان زادة أفغانستان كواحدة من وجهات صادرات سيستان وبلوجستان ، مضيفا ان إجمالي الصادرات من الجمارك والأسواق الحدودية لهذه المحافظة إلى أفغانستان في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 507 ملايين و 249 ألفًا و 589 دولارًا ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وزاد بنسبة 132 بالمائة.

وصرح سلطان زادة بأن قيمة السلع المصدرة الى افغانستان عبر جمارك سيستان وبلوجستان بلغت في الفترة المذكورة 291 مليونًا و 304 آلاف و 153 دولارًا ، والصادرات عبر الأسواق إلى ذلك البلد 215 مليونا و945 الفا و436 دلارا .

وسجلت محافظة سيستان وبلوجستان، باعتبارها محافظة رائدة، رغم كل الحرمان والظروف الاقتصادية الصعبة ووباء كورونا، زيادة بنسبة 85 بالمائة في الصادرات إلى باكستان وزيادة بنسبة 132 بالمائة الى أفغانستان، وهو ما سيكون نقطة تحول في تاريخ إيران الاقتصادي.

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