تسجیل 323 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 11 الفا و 23حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 1ملیون و62 الفا و397 شخصا ويكون 5780 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 754 الفا و 224 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 323 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 50 الف و 917 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 477 الفا و 718 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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