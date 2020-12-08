وزير الخارجية السريلانكي يدين إغتيال الشهيد فخري زاده

وكانت وزارة الخارجية السريلانكية قد أصدرت بيانا في وقت سابق أدانت فيه اغتيال الشهيد محسن فخري زاده، أعقبتها برقية السيد غوناواردينا بالمناسبة إلى نظيره الإيراني .

وفي محادثات هاتفية منفصلة خلال الأيام الأخيرة، أدان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وكل من وزراء خارجية قطر وسوريا وعمان وأفغانستان والعراق والأردن وجمهورية أذربيجان والكويت وغيرها من الدول، العمل الإرهابي الذي أدى الى إستشهاد فخري زاده.

واستشهد رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع الايرانية، الدكتور محسن فخري زاده، عصر الجمعة (27 تشرين الثاني / نوفمبر) إثر هجوم ارهابي مسلح على سيارته في ضواحي العاصمة طهران.

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