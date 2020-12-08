٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٤:٤١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84140090
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ظريف مخاطبا دول الجوار : مبادرة هرمز للسلام على الطاولة

ظريف مخاطبا دول الجوار : مبادرة هرمز للسلام على الطاولة

طهران / 8 كانون الاول / ديسمبر / ارنا- اكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" عبر تغريدة مخابطا دول الجوار في منطقة الخليج الفارسي، انه لن يكون هناك اي مفاوضات مع امريكا والترويكا الاوروبية حول المنطقة؛ لافتا الى ان "مبادرة هرمز للسلام (HOPE)، لاتزال على الطاولة".

وكتب وزير الخارجية الايراني في تغريدته : جيراننا الاعزاء؛ لماذا تطلبون من الولايات المتحدة والترويكا الاوروبية، ان تشاركا في المفاوضات مع ايران، وذلك في الوقت الذي، اولا : لن تجري اي مفاوضات مع هؤلاء حول المنطقة، لان هؤلاء انفسهم يشكلون مشلكة منطقتنا، ثانيا : نحن نستطيع التحاور مع بعضنا مباشرة ومن دون تدخل الاجانب؛ ان مبادرة هرمز للسلام لاتزال على الطاولة.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، كتب ظريف في تغريدة اخرى : يبدو ان بعض الجيران دعا الغرب ليكون جزءا من المفاوضات مع طهران، لكننا لن نتفاوض مع الغرب حول المنطقة؛ لان المشكلة الرئيسية تكمن في تدخلات هؤلاء.

وتابع وزير الخارجية : نحن مستعدون للتفاوض مع جيراننا، وهناك مشاريع مثل "الامن الاقليمي1986 "، و"مجمع الحوار الاقليمي 2016"، و"مبادرة هرمز للسلام 2019" التي تترجم ذلك.

انتهى ** ح ع

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