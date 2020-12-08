ظريف مخاطبا دول الجوار : مبادرة هرمز للسلام على الطاولة

وكتب وزير الخارجية الايراني في تغريدته : جيراننا الاعزاء؛ لماذا تطلبون من الولايات المتحدة والترويكا الاوروبية، ان تشاركا في المفاوضات مع ايران، وذلك في الوقت الذي، اولا : لن تجري اي مفاوضات مع هؤلاء حول المنطقة، لان هؤلاء انفسهم يشكلون مشلكة منطقتنا، ثانيا : نحن نستطيع التحاور مع بعضنا مباشرة ومن دون تدخل الاجانب؛ ان مبادرة هرمز للسلام لاتزال على الطاولة.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، كتب ظريف في تغريدة اخرى : يبدو ان بعض الجيران دعا الغرب ليكون جزءا من المفاوضات مع طهران، لكننا لن نتفاوض مع الغرب حول المنطقة؛ لان المشكلة الرئيسية تكمن في تدخلات هؤلاء.

وتابع وزير الخارجية : نحن مستعدون للتفاوض مع جيراننا، وهناك مشاريع مثل "الامن الاقليمي1986 "، و"مجمع الحوار الاقليمي 2016"، و"مبادرة هرمز للسلام 2019" التي تترجم ذلك.

انتهى ** ح ع