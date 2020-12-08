الرئيس روحاني : انتاج اللقاح الايراني وشراء النسخة الاجنبية على سلم الاعمال

واشار الرئيس روحاني خلال تراسه اليوم الثلاثاء اجتماع اللجان المختصة والمعنية بمكافحة كورونا، اشار الى العراقيل التي تضعها حكومة ترامب امام توفير السلع الاساسية للشعب الايراني، بما في ذلك الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ مؤكدا ان هذه الاجراءات غير انسانية ستبقى وصمة عار على جبينهم لدى اذهان الراي العام العالمي الى الابد.

ونوه رئيس الجمهورية بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا؛ مبينا ان اللجنة وضعت اهدافها وفق محورين اساسيين، الاول : تنفيذ كامل البروتوكولات والتعليمات الوقائية بما يشمل الغربلة الصحية والتباعد الاجتماعي الذكي، للحد من تفشي الفيروس؛ ومؤكدا ان هذه الاجراءات حققت نتائج ايجابية في احتواء الموجة الجديدة لهذا الوباء داخل البلاد.

واضاف روحاني : ان المحور الثاني يتعلق بتوفير وانتاج اللقاح المضاد للفيروس؛ مصرحا ان الاجراءات الاولوية اتخذت لغرض انتاج اللقاح محليا وايضا شرائه من الخارج.

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