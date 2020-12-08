المحكمة العليا تؤكد حكم الاعدام بحق روح الله زم

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء، صرح اسماعيلي، "ان استشهاد العالم الإيراني البارز في المجال الدفاعي، الاستاذ الدكتور محسن فخري زاده، قد خلق موجة في المجتمع ستعمل مع الموجة الناجمة عن استشهاد الحاج قاسم سليماني بالقضاء على الاستكبار والكيان الصهيوني الارهابي وتطهر المنطقة من دنسهم".

واضاف: لقد كان فخري زاده فخر الباحثين في البلاد وهو الان فخر الشهداء في المجال العلمي.

وتابع اسماعيلي، انه فضلا عن الاجراءات قيد التنفيذ من قبل المجلس الاعلى للامن القومي، والاركان العامة للقوات المسلحة، تقوم السلطة القضائية على الصعيدين الداخلي والدولي باجراء المتابعات اللازمة للكشف عن العناصر الضالعة في هذه الجريمة الارهابية وانزال العقاب بحقها.

وأعلن عن تشكيل فريق عمل بدا فعالياته بحضور المدعي العام في البلاد وان المتابعات جارية سواء من قبل القضاء الإيراني والقوات المسلحة او في الفرع الخاص بالشؤون الدولية في المحكمة العامة ومحكمة الثورة في طهران وكذلك من خلال الجهات الدولية المعنية.

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