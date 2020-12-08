٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٨:٢٤ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84140309
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المتحدث باسم السلطة القضائية:

المحكمة العليا تؤكد حكم الاعدام بحق روح الله زم

المحكمة العليا تؤكد حكم الاعدام بحق روح الله زم

طهران/8 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية، غلام حسين اسماعيلي، ان المحكمة العليا في البلاد قامت بالبت بملف اتهامات مؤسس موقع وقناة التلغرام "آمد نيوز" المناهض للجمهورية الاسلامية الايرانية، روح الله زم، قبل شهر واكدت الحكم الصادر من قبل محكمة الثورة.

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء، صرح اسماعيلي، "ان استشهاد العالم الإيراني البارز في المجال الدفاعي، الاستاذ الدكتور محسن فخري زاده، قد خلق موجة في المجتمع ستعمل مع الموجة الناجمة عن استشهاد الحاج قاسم سليماني بالقضاء على الاستكبار والكيان الصهيوني الارهابي وتطهر المنطقة من دنسهم".

واضاف: لقد كان فخري زاده فخر الباحثين في البلاد وهو الان فخر الشهداء في المجال العلمي.

وتابع اسماعيلي، انه فضلا عن الاجراءات قيد التنفيذ من قبل المجلس الاعلى للامن القومي، والاركان العامة للقوات المسلحة، تقوم السلطة القضائية على الصعيدين الداخلي والدولي باجراء المتابعات اللازمة للكشف عن العناصر الضالعة في هذه الجريمة الارهابية وانزال العقاب بحقها.

وأعلن عن تشكيل فريق عمل بدا فعالياته بحضور المدعي العام في البلاد وان المتابعات جارية سواء من قبل القضاء الإيراني والقوات المسلحة او في الفرع الخاص بالشؤون الدولية في المحكمة العامة ومحكمة الثورة في طهران وكذلك من خلال الجهات الدولية المعنية.

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