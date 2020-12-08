قاليباف : على اسلام اباد اتخاذ اجراءات عاجلة للافراج عن الرهائن الايرانيين الثلاث

واضاف قاليباف، خلال اللقاء مع السفير الباكستاني لدى ايران "رحيم قريشي" : ان التعاون بين طهران واسلام اباد عريق ويمشل المجالات الثقافية والدينية والسياسية والاقتصادية؛ الامر الذي يمكن لحاظه بين شعبي البلدين ايضا.

ودعا رئيس البرلمان الى بذل مزيد من الجهود المشتركة لرفع مستوى التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والثقافية والحدودية اكثر من اي وقت مضى.

واوضح قاليباف، انه في ظل الحدود المشتركة الايرانية الباكستانية، ينبغي تفعيل دور الاسواق الحدودية، وبما يسهم في ضمان الامن والرخاء لاهالي المحاظفات الحدودية في كلا البدلين.

وفي معرض التنويه الى ضرورة ارساء السلام والاستقرار الاقليميين، قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي : ان الجمهورية الاسلامية لا تضع اي شروط مسبقة امام الحوار مع الدول الاسلامية، كما لا تشكل اي تهديد لاي من دول العالم.

الى ذلك، قدم السفير السفير الباكستاني العزاء والمواساة باستشهاد العالم الايراني "محسن فخري زادة"؛ مؤكدا ان الجريمة الارهابية التي استهدفته شكّلت انتهاكا لكافة المعايير الدولية والعلاقات بين الدول.

واضاف : ان الحكومة والشعب الباكستانيين يعربان عن تضامنها مع ايران حكومة وشعبا في هذا المصاب.

كما اعرب قريشي عن تقديره لحسن الضيافة التي يلقاها الزوار الباكستانيون في ايران؛ مؤكدا ان الحكومة الباكستانية تعمل على تيسير الظروف للمواطنين الراغبين في زيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار السفير الباكستاني في طهران، الى ان اسلام اباد تضع نصب اولوياتها اعادة فتح الاسواق الحدودية مع ايران.

انتهى ** ح ع