ضبط 580 كغم من المخدرات في محافظة كرمان جنوب شرق ايران

وقال العميد ناظري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: ان رجال قوى الامن الداخلي اشتبهوا بشاحنة صغيرة حين قيامهم بدورية في مدينة راين واصدروا لها امر التوقف الا ان سائقها سارع للهرب ما حدا بالدورية لملاحقته وفي منطقة ما ترك المهرب الشاحنة ولاذ بالفرار.

واضاف: ان رجال الدورية ضبطوا شحنة مخدرات بزنة 300 كغم معباة بالشاحنة الصغيرة، وان الجهود مبذولة للكشف عن هوية المهرب والقبض عليه.

كما اعلن العميد ناظري عن ضبط شحنة مخدرات زنتها 280 كغم من حافلة صغيرة في اطار عمليات نفذها رجال وحدة القوات الخاصة 124 في مدينة شهداد التابعة للمحافظة.

وقال قائد قوى الامن الداخلي في محافظة كرمان: ان رجال قاعدة "الشهيد خواجوئي" للقوات الخاصة بقوى الامن الداخلي في مدينة شهداد تلقوا معلومات عن عملية تهريب مخدرات في المنطقة.

واضاف: انه بناء على هذه المعلومات تمركزت وحدة القوات الخاصة في عدة نقاط حيث اشتبهوا في حافلة صغيرة في الطريق بين كلزار وكرمان واصدروا لها امر التوقف.

واوضح بانه تم ضبط 280 كغم من المخدرات من هذه الحافلة وتم القاء القبض على متهم كان يعتزم تهريب الشحنة الى وسط البلاد.

انتهى ** 2342