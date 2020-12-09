٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٤:٣٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84140484
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طاقة انتاج الميثانول في محافظة بوشهر ستصل الى 23 مليون طن

طاقة انتاج الميثانول في محافظة بوشهر ستصل الى 23 مليون طن

طهران / 9 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اعلن رئيس منظمة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة بوشهر جنوب ايران حسين حسيني بان طاقة انتاج الميثانول في المحافظة ستصل الى 23 مليون طن سنويا.

وفي تصريحه الثلاثاء خلال اجتماع لتبادل الآراء بين نواب محافظة بوشهر في مجلس الشورى الاسلامي، اشار حسيني الى تطوير المشاريع الانتاجية والاستثمارية في صناعة النفط والغاز وقال: ان احد المنتوجات المهمة في محافظة بوشهر هو الميثانول حيث يبلغ انتاجه 10 ملايين طن سنويا في الوقت الحاضر.

ونوه الى مشاريع زيادة انتاج الميثانول في محافظة بوشهر قائلا: ان محافظة بوشهر تعد قطب انتاج الميثانول في البلاد حيث هنالك في الوقت الحاضر 5 وحدات يبلغ اجمالي انتاجها السنوي 10 ملايين طن وبعد تدشين 9 مشاريع اخرى سترتفع الطاقة الانتاجية في المحافظة الى 23 مليون طن.

واكد حسيني اهمية ايجاد صناعات المصب لصناعة الميثانول واضاف: ان الفارماغريد والبولي ستايرن وقطع غيار السيارات وطب الاسنان تعد من ضمن المنتوجات والمجالات التي يمكن المبادرة لتدشين صناعات المصب للميثانول فيها.

انتهى ** 2342

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