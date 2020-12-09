٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٦:٠٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84140492
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سفير ايران في بيلارسيا: هدف الكيان الصهيوني هو جر المنطقة الى حرب جديدة

سفير ايران في بيلارسيا: هدف الكيان الصهيوني هو جر المنطقة الى حرب جديدة

طهران / 9 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اعتبر السفير الايراني في بيلاروسيا سعيد ياري ان هدف الكيان الصهيوني هو جر المنطقة الى حرب ومواجهة جديدة، مؤكدا بان ايران سترد بحزم على عملية الاغتيال الغادرة للعالم النووي والدفاعي البارز محسن فخري زادة في الوقت والمكان المناسبين.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب البيلاروسي اندريه سافينيخ، الثلاثاء، اعتبر السفير ياري اغتيال الشهيد فخري زادة انتهاكا للمبادئ والاعراف الدولية ومناقضا لميثاق منظمة الامم المتحدة، داعيا الى ادانة هذا العمل الارهابي من قبل اعضاء المجتمع العالمي.

واكد وجود مؤشرات واضحة لضلوع الكيان الصهيوني في ارتكاب هذا العمل الارهابي واضاف: ان اي مسؤولية قانونية وتداعيات لهذا العمل الارهابي هي على عاتق الكيان الصهيوني واميركا.

واعتبر السفير الايراني ان هدف الكيان الصهيوني هو جر المنطقة الى حرب ومواجهة جديدة وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وضمن الحفاظ على اليقظة ازاء هذا التصرف الشرير سترد بحزم على هذا العمل الارهابي في الزمان والمكان المناسبين.

من جانبه ادان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب البيلاروسي هذا العمل الارهابي واعتبر رد ايران على هذا السلوك اللاانساني بانه كان متسما بالكثير من بعد النظر واثبتت بانها لن تتوقف في طريق التنمية والتقدم امام الضغوط الخارجية.

واضاف سافينيخ: ان اي انسان عاقل لا يقبل بمثل هذا السلوك العنيف والاجرامي المناقض لجميع المبادئ والاعراف الدولية.

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