خبير اذربيجاني: زيارة وزير خارجية جمهورية أذربيجان إلى طهران تحظى باهمية بالغة

و اضاف الخبير السياسي الأذربيجاني الیوم الاربعاء قد أعربت ایران مرارا عن استعدادها للوساطة في حل سلمي للنزاع حول قرة باغ و قامت بتقدیم مبادرة لحل هذا النزاع بصورة سلمية.

و أشاد الشن مناف اوف بموقف إيران في هذا النزاع ، قائلا إن ایران أغلقت أجوائها وحدودها البرية لنقل الأسلحة إلى أرمينيا و وقفت إلى جانب حكومة جمهورية أذربيجان وشعبها المسلم والشيعي.

و أعرب عن اهتمام جمهورية أذربيجان بتعزیز التعاون و توثیق اواصر العلاقات مع ایران موکد ا علی رفض آذربیجان استخدام اراضیها للاعتداء علی ایران.

کما أعرب عن رغبة جمهورية أذربيجان في تواجد إيران الفاعلة في مختلف المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية في منطقة قره باغ في مرحلة ما بعد الحرب فیها.

ومن المقرر ان يتوجه وزير خارجية جمهورية أذربيجان، جيحون بايراموف الى طهران اليوم الأربعاء 9 كانون الأول/ديسمبر، ليلتقي كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الايرانية بهدف بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والجارين ودراسة أهم التطورات الإقليمية والدولية، وخاصة ما بعد الحرب في قره باغ،

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