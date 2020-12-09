فيلمان إيرانيان يتأهلان إلى الهرجان الدولي للإعلام باليابان

وقال نائب وزير التصوير السينمائي بالمديرية العامة للثقافة الإسلامية والإرشاد في محافظة خوزستان،"ناصر أريايي" في مقابلة مع مراسل ارنا، اليوم الأربعاء ، إن الفيلم الوثائقي "دوزان" للمخرج الایراني "عدنان طاهري" يتناول مشاكل الضعفاء الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا في المجتمع.

ويتناول الفيلم الوثائقي "ثلاثة أمتار و بضعة سنتيمترات" للمخرج "مصطفي صالح نجاد" موضوع وباء كورونا ويصور أشخاصًا يتطوعون لدفن موتى كورونا.

وصرح ناصر أريايي: سيتم عرض هذين الفيلمين في ديسمبر 2020 في مهرجان MIUVEF في اليابان.

ووفقًا لارنا ، فإن مهرجان MEIHODO INTERNATIONNAL YOUTH VISUAL MEDIA FESTVAIL هو مهرجان مشترك بالتعاون مع أكاديمية بكين للأفلام في الصين ، وينظمه الفائزون اليابانيون في مهرجاني إيمي وأوسكار ورؤساء أكاديمية بكين للأفلام.

ويشارك في هذا المهرجان أفلام من إيران وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا والفلبين ومالطا والصين واليابان وروسيا ومصر والدنمارك وألمانيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وتركيا.

وتقام النسخة الثالثة من المهرجان يوم 23 ديسمبر في ناكازاكي وفوكواكا باليابان.

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